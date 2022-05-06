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Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ще одного російського корабля

06/05/2022 12:47

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні про ворожі втрати станом на ранок 6 травня додав один знищений російський корабель: ймовірно, це фрегат “Адмірал Макаров”, який нібито горить поблизу острова Зміїний.

Про пожежу на російському кораблі повідомляє одеське видання “Думская“, а що йдеться саме про “Адмірала Макарова”, пише народний депутат від “Європейської солідарності”, одесит Олексій Гончаренко.

“Сторожовий фрегат “Адмірал Макаров” похнюпився. Так-так, ви все правильно зрозуміли! Бог морів мститься кривдникам України”, – написав Гончаренко.

За даними “Думской”, на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу “Буревестник”, який перебував біля острова Зміїний, стався вибух.

“Над цим районом акваторії Чорного моря зараз кружляє ворожа авіація, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна”, – пише видання.

За попередньою інформацією, корабель був уражений українською ракетою “Нептун”.

Інформація про те, що ЗСУ підбили російський корабель, ще напередодні з’явилася в деяких телеграм-каналах та соцмережах і навіть в іноземних ЗМІ.

Проте офіційного попередження щодо того, що це “Адмирал Макаров”, а також про ступінь ураження судна, станом на 12:00 п’ятниці не надходило.

Довідково:
Фрегат “Адмирал Макаров” – третій фрегат проєкту 11356Р на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Був закладений 29 лютого 2012 року на суднобудівному заводі “Янтар” у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015-го.

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