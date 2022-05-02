“Працює “Байрактар”: ЗСУ знищили два російські катери поблизу Зміїного. ВІДЕО

Збройні сили України знищили два російські катери типу “Раптор” в Чорному морі в районі острова Зміїний.
Про це вранці у понеділок, 2 травня, повідомили пресслужба Генштабу та головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
“Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу “Раптор”. Працює “Байрактар”, – ідеться в повідомленні.
До сповіщення додається відео з почерговим ураженням катерів із неба.
Нагадаємо, раніше в Маріуполі бійці полку “Азов” знищили російський катер проєкту “Раптор” з берега протитанковим ракетним комплексом.
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