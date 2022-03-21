У “Дії” з’явилася можливість побути в ролі оператора “Байрактара”

У додатку “Дія” запустили нову опцію, яка дозволяє побути в ролі оператора безпілотника Bayraktar.
Про це ввечері в понеділок, 21 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .
“Для тих, хто просив управління “Байрактаром” через “Дію”. Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас “цифрове заспокійливе”», – написав Федоров.
“єБайрактар” – онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки. За кожен збитий танк гравець отримує бали. Усі гравці потрапляють у турнірну таблицю.
Для того, щоб у вашому смартфоні з’явився “єБайрактар”, потрібно оновити додаток “Дія”.
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