У “Дії” з’явилася можливість побути в ролі оператора “Байрактара”

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У додатку “Дія” запустили нову опцію, яка дозволяє побути в ролі оператора безпілотника Bayraktar.

Про це ввечері в понеділок, 21 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров .

“Для тих, хто просив управління “Байрактаром” через “Дію”. Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас “цифрове заспокійливе”», – написав Федоров.

Довідково

“єБайрактар” – онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки. За кожен збитий танк гравець отримує бали. Усі гравці потрапляють у турнірну таблицю.

Для того, щоб у вашому смартфоні з’явився “єБайрактар”, потрібно оновити додаток “Дія”.

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