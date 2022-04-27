ЗСУ вдарили по позиціях росіян на Зміїному

Збройні сили України завдали удару по позиціях росіян на острові Зміїному.
Про це у вівторок, 26 квітня, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу “Стріла-10”, втрати рашистів уточнюються”, – йдеться в повідомленні.
Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення, додали в ОК.
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