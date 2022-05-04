Удари ЗСУ по позиціях окупантів на Зміїному значно ускладнили їм розвідку в північно-східній акваторії Чорного моря, – Риженко

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Точні удари Збройних сил України по російських позиціях на острові Зміїний значно ускладнили для ворога проведення розвідки у північно-східній акваторії Чорного моря.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив капітан першого рангу в запасі, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко, передає АрміяInform у середу, 4 травня.

За його словами, відстань у 22 морські милі від українського узбережжя давала агресорові змогу не тільки відстежувати обстановку в Одеському регіоні, а й на території Румунії та Болгарії.

“По радіоелектронному спектру можна (було) достатньо чітко виявити картину того, що відбувається на узбережжі. Це розвідка. І ми позбавили росіян такої можливості завданням удару як по самому острову Зміїний, по тих станціях, так і по тих катерах “Раптор”, які забезпечували діяльність цього контингенту”, – зазначив військовий експерт.

Водночас він зауважив, що аналогічні завдання покладалися ще перед початком широкомасштабного вторгнення на російський середній розвідувальний корабель “Іван Хурс”, який постійно перебував біля берегів Одеси.

Нагадаємо, 30 квітня ЗСУ завдали удару по тимчасово окупованому острову Зміїний. У результаті були знищені три зенітні установки, а також машина зв’язку ворога. Пізніше, в ніч на 2 травня, українські ПС ЗСУ знищили в районі острова два військові катери РФ типу “Раптор”, що намагалися проводити розвідку гирла Дунаю.

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