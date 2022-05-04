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У Чорному морі через дії окупантів загинула велика кількість дельфінів

04/05/2022 15:50

Через руйнівні дії російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму та в акваторії Чорного моря за останній тиждень загинула велика кількість дельфінів та птахів.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба Представництва Президента України в АР Крим.

“Про масову загибель дельфінів повідомив одеський доктор біологічних наук Іван Русєв. Він стверджує, що під час огляду загиблих тварин не було знайдено слідів браконьєрства, а загибель тварин пов’язана з діями російських військ в акваторії Чорного моря. За інформацією з відкритих джерел, місцеві активісти Севастополя також повідомляють про знайдених мертвих або поранених дельфінів, але не зазначають причин їх уражень”, – зазначили у відомстві.

На тварин негативно впливають постійні постріли снарядами з надводних і підводних човнів, використання військових гідролокаторів, опромінення навігаційних приладів ворожих суден.

“Також на території окупованого Криму поблизу Севастополя сталася масова раптова загибель морських птахів, це сталося внаслідок жахливої мілітаризації півострова”, – додали в Представництві з посиланням на фахівців і наголосили – треба бути готовим до втрати “величезної частини біорізноманіття у Криму та на материковій частині України”.

Наразі встановити точну кількість постраждалих тварин неможливо через бойові дії.

Також на території окупованого Криму поблизу Севастополя – масова раптова загибель морських птахів, це сталося внаслідок жахливої мілітаризації півострова.

“У Криму розташований  унікальний біосферний заповідник -один з осередків різноманіття представників тваринного і рослинного світу кримського півострова. Тому, масова загибель навіть звичайної, на перший погляд, пташки несе за собою загибель і інших живих істот. Наприклад тих, хто харчується цими пташками, або навпаки – зростання чисельності комах, яких зазвичай споживають птахи. На рахунок дельфінів можу сказати, що вони надрозумні живі істоти, які можуть вчинити самогубство відчуваючи таку небезпеку, яку несуть за собою руйнівні дії російської армії. Авжеж у тому числі вони можуть бути й травмовані вибухами та сигналами. Зараз природа божеволіє від війни. І якщо людина може пристосуватися сховавшись на деякий час у підвалі, то такі істоти як дельфіни – ні”, – наголосила фахівчиня в галузі екологічної освіти Галина Стець.

Експертка зазначила, що тварини вразливіші й потребують більшого часу для відновлення, тому ми повинні бути готові до того, що втрачаємо величезну частину біорізноманіття у Криму та на материковій частині України.

“Подібні дії, які призводять до широкої, довгочасної та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, що явно неспівмірні з безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою, у міжнародному праві визначаються серед воєнних злочинів та заборонених методів ведення війни”, – вказали в пресслужбі Представництва Президента України в АР Крим.

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Україна

У Чорному морі через дії окупантів загинула велика кількість дельфінів

Через руйнівні дії російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму та в акваторії Чорного моря за останній тиждень загинула велика кількість дельфінів та птахів. Про це в середу, 4...

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