Путін і Шойгу хочуть вирубувати та продавати українські ліси, – ГУР

Окупанти планують масові вирубки українських лісів.
Про це йдеться у листі міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу “Про можливість вирубки на землях оборони”, адресованому особисто президенту РФ Володимиру Путіну, копію якого має українська розвідка.
Про це вдень у вівторок, 15 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських “лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень”.
Інтервенти планують вирубки “будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини”.
При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.
Шойгу просить Путіна дозволити окупантам “оперативно виконати задачу стратегічного значення”.
“Тотальне вирубування зелених насаджень – це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Востаннє подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності”, – зазначили в ГУР.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 20 – 15.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!