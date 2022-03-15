Путін і Шойгу хочуть вирубувати та продавати українські ліси, – ГУР

Окупанти планують масові вирубки українських лісів.

Про це йдеться у листі міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу “Про можливість вирубки на землях оборони”, адресованому особисто президенту РФ Володимиру Путіну, копію якого має українська розвідка.

Про це вдень у вівторок, 15 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських “лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень”.

Інтервенти планують вирубки “будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини”.

При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

Шойгу просить Путіна дозволити окупантам “оперативно виконати задачу стратегічного значення”.

“Тотальне вирубування зелених насаджень – це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Востаннє подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності”, – зазначили в ГУР.

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