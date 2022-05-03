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ЗСУ показали роботу “байрактарів” по Зміїному. ВІДЕО

03/05/2022 09:32

Військово-морські сили ЗСУ показали роботу ударних безпілотників “Байрактар” і по позиціях росіян на Зміїному, і під час знищення двох ворожих катерів проєкту “Раптор”.

Відео поширила пресслужба ВМС у вівторок, 3 травня.

“До вашої уваги новий серіал від Військово-Морських Сил ЗС України. «Зміїний. Точка неповернення рашиста». Від режисерів культового серіалу «Чорнобаївка», – підписали відео у ВМСУ.

Нагадаємо, 27 квітня Збройні сили України завдали першого удару по позиціях росіян на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу “Стріла-10”.

1 травня ЗСУ вдруге вдарили по позиціях окупантів на Зміїному. Зазначається, що черговою атакою по ворожих об’єктах на острові розбито три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням.є

2 травня Збройні сили України знищили два російські катери типу “Раптор” в Чорному морі в районі острова Зміїний.

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