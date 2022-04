Росія влаштовує провокації з уламками збитих в Україні “Байрактарів”, щоб зірвати їх постачання Туреччиною

Росія продовжує використовувати уламки українських “Байрактарів” для провокацій і маніпуляцій щодо нібито збиття їх російською ППО над територією РФ з метою вплинути на постачання Україні цих безпілотних апаратів Туреччиною.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Нещодавно фахівці Центру попереджали про те, що війська РФ збирають уламки збитих під час бойових дій в Україні уламків “Байрактарів”, щоб доставити їх у прикордонні області Росії й організувати провокації.

А вже за кілька днів у пропагандистських ЗМІ РФ почали з’являтися повідомлення про те, що “Байрактари” було збито:

При цьому користувачі соцмереж підловлюють росіян на тому, що деякі показані нібито в різних областях РФ уламки українських безпілотників підозріло ідентичні. Тобто складається враження, що рештки одного й того самого “Байрактара” перевозять з одного місця на інше “для картинки”.

Опозиційні телеграм-канали також зауважували, що деякі безпілотники у зведеннях російської пропаганди “долітали” значно далі за межу російського кордону, ніж це дозволяють їхні технічні характеристики.

А, наприклад, OSINT-аналітик SR_71, аналізуючи конкретне фото, зауважує, що під уламками безпілотника видно сліди від шин. Але якби “Байрактар” справді збили й він упав на землю з висоти, такі сліди навряд чи залишилися б помітними. “Ймовірно, цей слід належить машині, що привезла туди ці уламки”, – зауважує користувач.

I think this is another TB2 carried for propaganda. Just under the wreckage you can see tire tracks from the truck that was probably used to transport it, and if it had fallen that way, the landing gear wouldn’t have been intact. pic.twitter.com/hHamWHgZf1

— SR_71 (@azyakancokkacan) April 28, 2022