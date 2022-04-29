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Росія влаштовує провокації з уламками збитих в Україні “Байрактарів”, щоб зірвати їх постачання Туреччиною

29/04/2022 14:22

Росія продовжує використовувати уламки українських “Байрактарів” для провокацій і маніпуляцій щодо нібито збиття їх російською ППО над територією РФ з метою вплинути на постачання Україні цих безпілотних апаратів Туреччиною.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Нещодавно фахівці Центру попереджали про те, що війська РФ збирають уламки збитих під час бойових дій в Україні уламків “Байрактарів”, щоб доставити їх у прикордонні області Росії й організувати провокації.

А вже за кілька днів у пропагандистських ЗМІ РФ почали з’являтися повідомлення про те, що “Байрактари” було збито:

  • 25.04.22 – у Курській області;
  • 27.04.22 – у Курській області;
  • 27.04.22 – у Бєлгородській області.

При цьому користувачі соцмереж підловлюють росіян на тому, що деякі показані нібито в різних областях РФ уламки українських безпілотників підозріло ідентичні. Тобто складається враження, що рештки одного й того самого “Байрактара” перевозять з одного місця на інше “для картинки”.

Опозиційні телеграм-канали також зауважували, що деякі безпілотники у зведеннях російської пропаганди “долітали” значно далі за межу російського кордону, ніж це дозволяють їхні технічні характеристики.

А, наприклад, OSINT-аналітик SR_71, аналізуючи конкретне фото, зауважує, що під уламками безпілотника видно сліди від шин. Але якби “Байрактар” справді збили й він упав на землю з висоти, такі сліди навряд чи залишилися б помітними. “Ймовірно, цей слід належить машині, що привезла туди ці уламки”, – зауважує користувач.

Тепер російські пропагандисти активно тиражують тезу про те, що “незважаючи на риторику турецького президента про мир в Україні, його дії розходяться зі словами, оскільки майже щодня з’являються нові фото збитих над РФ “Байрактарів” ЗСУ, які постачає Туреччина”.

“Така риторика є нічим іншим, як спробою зірвати постачання в Україну “Байрактарів”, що чудово себе показали в боротьбі з російськими загарбниками”, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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