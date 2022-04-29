ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 65 – 29.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Ранок

Найближчим часом планують провести евакуацію цивільних з території маріупольського металургійного комбінату “Азовсталь”, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в офісі президента України.

За даними “Української правди”, евакуація цивільних із “Азовсталі” планувалась ще на четвер, однак процес зупинив нічний авіаобстріл тамтешнього польового госпіталю.

Після евакуації цивільних Україна спробує провести вивести найважчих поранених із заводу.

Напередодні

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральна секретарка організації Гельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ найближчим часом згорне роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Десята година

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нові дані щодо статистики втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 29 квітня:

особового складу – ліквідовано близько 23 000 (+200),

танків ‒ 986 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 2 418 (+29),

артилерійських систем – 435 (+4),

РСЗВ – 151,

засобів ППО – 73 (+1),

літаків – 189 (+2),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки – 1 695 (+7),

кораблів /катерів – 8,

цистерн із ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),

спеціальної техніки – 31,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 28 квітня)

9:59

В Одесі чути вибухи, – ЗМІ.

Ранок

Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону заявив, що в місті почастішали випадки викрадення російськими окупантами людей на блокпостах і просто на вулицях, тому наразі пересуватися Мелітополем і районом небезпечно.

Ранок

Уночі в Кіровському районі тимчасово окупованого РФ Донецька спалахнула пожежа на нафтобазі. На опублікованих у мережі кадрах видно, як за будинками видніється полум’я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.

Ранок

У Луганській області під ворожим вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд. У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли будівлю школи. Про це в ранковому звіті повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного. Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ”, – зазначив голова області.

Ранок

Російські окупанти обстріляли з “Градів” села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області (Криворізький район). Як повідомив глава ДніпроОВА Валентин Резніченко, зачепило господарчі будівлі. За попередніми даними, люди не постраждали.

Сьома година

Зі зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі міста Харкова та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженні вогнем артилерії.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою недопущення перегрупування українських військ ворог здійснює обстріли позицій із артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування підрозділів ЗСУ в Маріуполі, у районі заводу “Азовсталь”.

На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи щодо обмеження пересування та затримання місцевих мешканців і блокування гуманітарних вантажів з території України.

Окрім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, із сільгосптовариства у місті Кам’янка-Дніпровська викрадено понад 60 тон пшениці разом із вантажним транспортом.

Напередодні

Під завалами польового госпіталю на заводі “Азовсталь” загинув щонайменше один військовослужбовець та ще близько ста поранених раніше бійців отримали чергові контузії. Про це повідомив начальник пресслужби полку “Азов” Орест, пише “Українська правда”.

“Унаслідок обстрілу стався обвал частини приміщення, було завалено операційну. Заручниками стали більше 500 поранених та лікарів. Обстріл був цілеспрямований, саме на польовий шпиталь. Одразу після авіабомбардувань почалися обстріли з корабельної артилерії.

Поранені просто перебували в напівзруйнованому сховищі та нічого не могли зробити з пожежею, яка здійнялася внаслідок обстрілу. Під завалами було поховано як мінімум одного пораненого. Бійці отримали нові поранення та чергові контузії”, – повідомив Орест.

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Читайте про ДЕНЬ 48 ОБОРОНИ, 12.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 49 ОБОРОНИ, 13.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 50 ОБОРОНИ, 14.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 51 ОБОРОНИ, 15.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 52 ОБОРОНИ, 16.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 53 ОБОРОНИ, 17.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 54 ОБОРОНИ, 18.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 55 ОБОРОНИ, 19.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 56 ОБОРОНИ, 20.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 57 ОБОРОНИ, 21.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 64 ОБОРОНИ, 28.04.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем.