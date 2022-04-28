На Запоріжжі росіяни вкрали з території сільгосппідприємства понад 60 тонн зерна

Правоохоронці відкрили провадження щодо викрадення російськими загарбниками 61 тонни пшениці та іншого майна з території сільгосппідприємства в Запорізькій області.
Про це вдень у четвер, 28 квітня, поінформувала пресслужба офісу генпрокурора.
За даними слідства, озброєні російські військові, погрожуючи насильством, пограбували філію одного з сільгосптовариств у місті Кам’янка-Дніпровська.
Викрадені з підприємства 61 тонну пшениці та інше майно загарбники вивезли на вантажному транспорті, який також перебував у розпорядженні філії.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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