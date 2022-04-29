Росіяни з “Градів” обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти обстріляли з “Градів” села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області.
Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомив глава ДніпроОВА Валентин Резніченко.
“Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з “Градів” Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі”, – зазначив він.
Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, люди не постраждали. Однак цю інформацію ще уточнюють.
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