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У Чорнобаївській громаді перестрілялися чечени та буряти, – ГУР

29/04/2022 17:30

В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності.

Про це у п’ятницю, 29 квітня, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що в нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

“Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості «загороджувальних загонів». Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати”, – інформують у ГУР. 

Ще одна причина – нерівномірність розподілу награбованого, бо основний “зиск” від мародерства отримують ті ж чеченці, кажуть наші розвідники. 

Також з причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

“З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за «кримським сценарієм». Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби. Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись”, – розповіли в ГУР. 

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