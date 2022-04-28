У Придністров’ї оголосили військові збори, – ГУР

У листі “Міністерства оборони ПМР” до голів місцевих адміністрацій, який отримало Головне управління розвідки, розкривається інформація щодо проведення призову громадян на “спеціальні збори”.
Про це у четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба ГУР МОУ.Лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території “ПМР”.
Зазначається, що мета зборів – “забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки”.
Самі збори триватимуть 90 днів.
Попри формальну добровільність участі у зборах, у розвідки є інформація, що призов носитиме примусовий характер.
Читайте також:
Росія готує ракетний удар по Придністров’ю, – ГУР
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!