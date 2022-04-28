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У Придністров’ї оголосили військові збори, – ГУР

28/04/2022 11:54

У листі “Міністерства оборони ПМР” до голів місцевих адміністрацій, який отримало Головне управління розвідки, розкривається інформація щодо проведення призову громадян на “спеціальні збори”.

Про це у четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба ГУР МОУ.Лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території “ПМР”.

Зазначається, що мета зборів – “забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки”.

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується “грошове і речове забезпечення, проживання і харчування”. Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 “рублів ПМР”.

Самі збори триватимуть 90 днів.

Попри формальну добровільність участі у зборах, у розвідки є інформація, що призов носитиме примусовий характер.

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