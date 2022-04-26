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Росія готує ракетний удар по Придністров’ю, – ГУР

26/04/2022 18:17

Російська Федерація готує ракетний удар по так званій “ПМР” із жертвами серед цивільного населення.

Про це ввечері в вівторок, 26 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Мешканці невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують СМС, від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удар по території «ПМР»”, – йдеться в повідомленні.

“Служба безпеки України наполегливо рекомендує провести евакуацію цивільного населення в більш безпечні регіони. Запевняємо, Збройні сили України не бажають зла мирним жителям, однак люди що залишилися в містах будуть сприйняті в якості диверсійних груп і будуть ліквідовані без попередження. Рівно о 19:00 буде проведено ракетний та артилерійський обстріл об’єктів на території республіки”, – йдеться у фейковому смс.

Зазначається, що ці повідомлення активно висвітлюються російськими пропагандистськими інформаційними ресурсами.

Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій. Подібні фейки та інциденти, які імовірно стануться на території «ПМР», є нічим іншим, як черговою провокацією російських спецслужб проти України та Молдови”, – наголосили в ГУР.

Контекст

Нагадаємо, 25 квітня в Тирасполі заявили про гранатометний обстріл будівлі “МГБ”. Надалі на території так званої “ПМР” сталося ще кілька інспірованих вибухів із метою звинуватити українську сторону.

26 квітня у “ПМР” сталися вибухи на радіотелецентрі в селищі Маяк Григоріопольського району.  Із ладу виведено дві найпотужніші антени, які ретранслювали радіо РФ.

Президентка Молдови Мая Санду назвала погіршення ситуації в Придністров’ї наслідком “напруги між різними силами” всередині регіону й що саме вони зацікавлені в дестабілізації.

В Україні вважають ці події російськими провокаціями, що можуть мобілізувати придністровців на війну проти України та/або готують підґрунтя для наступу російської армії на одеському напрямку і для спроби пробити “сухопутний коридор” до Придністров’я.

У так званій “ПМР” (фактично – окупована Росією територія Молдови) залишається порівняно невеликий “миротворчий” контингент військ РФ, до якого входять зокрема власники кількох паспортів.

Як відомо, 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани: російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною”, після чого окупанти мають пробити коридор до невизнаної “ПМР”, де “відзначаються факти утисків російськомовного населення” Молдовою.

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