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В армії РФ назвали мету другої фази “спецоперації” в Україні

22/04/2022 12:05

Один із чільних командувачів російської армії заявив, що під час другого етапу так званої “спецоперації” в Україні, яка вже почалася, РФ хоче встановити контроль над Донбасом та Півднем України.

Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, інформує ТАСС із посиланням на виконувача обов’язків командувача військ Центрального військового округу РФ Рустама Міннекаєва.

“З початку другої фази “спецоперації”, вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Півднем України. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор до Криму, а також впливати на життєво важливі об’єкти української економіки”, – заявив Міннекаєв.

“Контроль над Півднем України – це ще один вихід у Придністров’ї, де також є факти утисків російськомовного населення”, – додав він.

Нагадаємо, 9 березня в міністерстві закордонних справ РФ заявили, що “спецоперація” РФ “не спрямована на повалення чинної влади в Україні”.

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