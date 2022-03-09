В МЗС Росії заявили, що “спецоперація” РФ в Україні “не має на меті повалення чинної влади”

А так російські загарбники "не воюють проти мирних мешканців". На фото - розбомблена росіянами Бородянк

У міністерстві закордонних справ Росії вже заявляють, що “спецоперація” РФ не має на меті повалення чинної влади в Україні.

Про це сказала на брифінгу в середу, 9 березня, речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє російський “Інтерфакс“.

“У задачі спеціальної операції в не входять ні окупація України, ні руйнування її державності, ні повалення чинної влади. Вона не спрямована проти мирного населення“, – заявила прессекретарка.

За її словами, “доводиться все це повторювати, виходячи з кількості тієї дезінформації, класичних вкидів, які розробляються західними спецслужбами” (від “Новинарні: тобто розбомблені рашистськими вбивцями українські міста і розстріляні мирні мешканці – це “вкиди” західних спецслужб).

Захарова також висловила “серйозне занепокоєння” методами ведення бойових дій українською стороною. За її словами, в МЗС РФ “прекрасно розуміють”, що в ЗСУ воюють “естремісти й націоналістичні воєнізовані угруповання”.

Окрім того, Захарова заявила, що з проханням про евакуацію в Росію звернулося вже “близько 2 мільйонів громадян України”, а “вже перейшли на російську територію близько 140 тисяч осіб”.

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