УКРАЇНЦІ ЧИНИТИМУТЬ ОПІР: чому переговори на умовах Росії – це згода на геноцид

Знищена українським військом техніка російських загарбників

автор: Катерина Петренко

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Українці вже шосту добу мобілізують усі свої ресурси та нещадно вбивають російських окупантів. Не дивно, що після кількох днів такої героїчної оборони риторика російського загарбника змінилася від “із київським режимом нема про що розмовляти” до “попри все, що зробив київський режим, ми готові обговорювати нейтральний статус України”.

Це наслідок шалених втрат, які ворог поніс за перші дні й ночі інтервенції. І яких, м’яко кажучи, не очікував.

Тому саме зараз погоджуватися на мир на умовах Путіна не можна.

Рух опору “Вільна Україна” – наступник Руху опору капітуляції – наголошує: якщо Україна прийме його вимоги, нас фізично знищать.

Нейтральний статус України, денацифікація та демілітаризація – ось чого вимагає Путін.

Якщо ми погодимося на ці умови – то Україна гарантовано стане додатком Росії: слабкою, крихкою, без будь-яких прав, із втраченим суверенітетом. У цьому переконаний політолог, член координаційної ради Руху опору “Вільна Україна” Михайло Басараб.

“Денацифікація” – це погроза вчинити геноцид. Путін чітко заявляє, що хоче очистити Україну від нацистів. А під “нацистами” розуміє будь-якого українського патріота.

Так само він націлений на знищення української еліти. Якщо Україна прийме вимоги Путіна – нас, без сумніву, фізично знищать: голодомором, масовими репресіями, депортаціями. Згадайте звернення Путіна перед початком війни. Він фактично розкритикував своїх попередників – і Леніна, і Сталіна – за лояльну політику в Україні. Уявіть, які плани виношує цей шизофренік”, – наголошує Басараб.

Доки в Русі опору наголошують, що сідати за стіл переговорів із вбивцею не можна, наша діаспора виходить під уряди, консульства та посольства з вимогою надати Україні військову допомогу, розпочати миротворчу операцію та відкрити кримінальне провадження над військовим злочинцем Путіним під гаслом “Punish Putin!” (“Покарати Путіна!”).

Як світ ліквідує руйнівний сценарій для України

До прикладу, в Португалії, як і багато де у світі, відразу засудили дії російського президента всі депутати парламенту, крім комуністів, включно з президентом, віцепрем’єром та кардиналом Лісабона – предстоятелем Лісабонського патріархату Католицької церкви.

А далі – від слів до діла.

“Ректор католицького університету вночі мене викликав розробити живий ланцюг між президентським палацом і пам’ятником Тарасу Шевченку в Лісабоні. На акцію прийшла колосальна кількість людей”, – розповідає голова спілки українців у Португалії Павло Садоха.

“Президент республіки вийшов і сказав, що Португалія з Україною. Люди йому відповіли: “То добрі слова, але українці вмирають, а ми будемо дивитися?”

Він якось викручувався, але вже вчора посол сказала, що Португалія видала військову збройну допомогу Україні. Суспільний тиск працює – і країни починають швидше ухвалювати конкретні рішення.

З першого дня війни суспільство засуджує РФ. Люди виходять на пікети по два-три рази в день в різних містах та чітко вимагають, щоб Путіна і його поплічників засудили за їхні злочини.

Світ не може спостерігати за Україною,

ніби за серіалом на Netflix,

і спостерігати, як вбивають людей”, – наголошує пан Петро.

“Наша переговорна тактика така – вивести з української території всі окупаційні війська, бажано під наглядом міжнародних сил, повністю припинити вогонь – і лише тоді розпочинати дипломатичні перемовини”, – наголошує політолог Басараб.

Про можливі пункти переговорів говорити зарано. А от про покарання Путіна – саме час.

Зі слів політолога, спеціалісти обговорюють можливі процедури покарання агресора: через застосування Міжнародного кримінального суду (Гаазького трибуналу) або створення спеціального Міжнародного військового трибуналу.

Басараб вважає, що надії на швидше покарання Путіна через Гаагу немає, бо структура доволі формалізована й передбачає розгляд справи в кілька тривалих етапів. Україна вже скеровувала до Гааги кілька справ у перші роки російсько-української війни й вердиктів не отримала досі.

Додаткова перепона для розгляду – невизнання Римського статуту цілою низкою держав, які мали б бути задіяні в цьому процесі.

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Обійти “повільну” Гаагу можна створенням Міжнародного військового трибуналу з усіх охочих країн, які застосують спеціальну процедуру покарання російського президента за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Плата Путіна. Рахунок на сотні мільярдів доларів і трибунал

За інформацією фахівця, ще до початку широкомасштабного вторгнення сума збитків від російської агресії за різними підрахунками щонайменше обчислювалась десятками, а то й сотнями мільярдів доларів.

Політолог наголошує: щоб вимагати в перспективі з Росії справедливої плати за злочини проти України, ми повинні негайно розпочати роботу над збором, систематизацією та узагальненням фактів вчинення міжнародних кримінальних злочинів вищим військово-політичним керівництвом Росії на нашій землі.

“На превеликий жаль, в Україні досі не приділяли цьому належної уваги. Мова про підготовку документа – консолідованої претензії України до Росії. Відповідний законопроект зареєстровано у ВРУ, але ні в кого до цього питання руки так і не дійшли. Треба було починати робити ще вчора, але краще пізніше, ніж ніколи”, – стверджує Басараб.

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Спротив триває. Крах Росії – також

“Українці за покликом серця стали в черги до військкоматів, взяли до рук зброю та стримують ворога, який дуже довго й ретельно готувався до цієї війни”, – каже член координаційної ради Руху опору Андрій Левус.

“Для того, щоб не залишити Путіну жодних шансів, потрібно, щоб усі охочі знищувати окупантів мали для цього можливість, але це не перетворилося на “махновщину” й хаос.

Рух опору “Вільна Україна” ще до початку війни звернувся із закликом #ДайтеЗброюУкраїнцям. Путін по справжньому боїться розгортання у територіальних громадах добровольчих формувань. Піднімається весь народ України. Тотальний опір. Це – смерть путінській Росії та вирок Путіну особисто”, – наголошує Левус.

Фактично зараз іде вирішальний бій українців проти Російської імперії, вважає колишній речник Руху опору капітуляції, а нині боєць ТрО Ілля Кононов.

“Разом ми знищимо кремлівську заразу та очистимо нашу землю від окупантів. Це справа кожного – в силу можливостей боротися з ворогом.

Я громадянин, який ще й складав присягу українському народові. Для мене це не порожній звук. Я хочу захистити свій дім, виконати обов’язок перед державою й наблизити нашу перемогу.

Ми вистоїмо і збудуємо вільну Україну. Шлях до цього лежить через вогонь, бої та кров російських окупантів”, – каже Кононов.

“Як військовозобов’язаний, я в перший день війни вступив до лав територіальної оборони в місті Києві. Саме Київ – головна ціль Путіна й напрямок удару його військ. У битві за Київ вирішується доля вільного світу, – переконаний у минулому член координаційної ради Руху опору “Вільна Україна”, а тепер – боєць ТрО Сергій Пархоменко. – Тримаємо оборону на тих ділянках, які буде необхідно утримувати: протидіяти ДРГ – значить, протидіяти ДРГ, зупиняти колони бронетехніки – значить, зупиняти колони бронетехніки.

Мене надзвичайно вразило те, скільки людей прибуло і постійно прибуває на призовні пункти. У всіх – одна мета: покарати агресора. Ще місяці за три до війни, розуміючи її реалістичність, Рух опору капітуляції розпочав кампанію під гаслом: “Українці чинитимуть опір”.

Ми наголосили, що кожен українець буде битися проти російських загарбників. І ось тепер ми всі бачимо це на власні очі, бачимо, як палає земля під ногами окупантів! Ставайте до лав ЗСУ або інших формувань, що стоять на захисті України. Путін, ти не пройдеш!” – стверджує Пархоменко.

Опір в підпіллі: інструкції

“Військовослужбовці та загони тероборони героїчно воюють на лінії фронту. Героїзм серед цивільних жителів має бути розумний. Якщо прикриваєте евакуацію чи якийсь важливий об’єкт — це розумний героїзм, бо ви приносите користь. Якщо ні — переходьте на підпілля, поки ще не встановлені окупаційні адміністрації.

Командувач ССО знає, як відкрити закладки із безпечним зв’язком. Підпілля треба забезпечувати вже зараз: закопати автомат, зробити геотег, заховати вибухівку.

За можливості треба заздалегідь ліквідовувати сервери комп’ютерних мереж, камер відеоспостереження в Києві. Органам влади треба залишити печатки та порожні бланки паспортів. Важливо, щоб був наступний етап боротьби”, – радить член координаційної ради інформаційно-мобілізаційного центру Рух Опору “Вільна Україна” Андрій Левус.

Він переконує: також слід звернути увагу, як діяти малим групам в умовах тимчасової окупації поряд із бойовими діями. Бо нинішня війна маневрена, по всій території України.

Ворог обходить великі міста, точки опору, намагається швидко рухатись на стратегічні цілі, першочергово – Київ. Відсутність лінії тимчасової окупації, за винятком кількох населених пунктів, дає змогу мобільно завдавати великих втрат ворогу малими групами й уникати удару у відповідь.

Стислі рекомендації щодо тактики дій, самоорганізації та альтернативного зв’язку (гортайте):



“Україна не капітулювала. Ми повинні вірити в Україну. Україна бореться за кожен сантиметр української землі, за кожен її шматочок, що рясно политий кров’ю героїв, мучеників і кров’ю окупанта.

Це добре підживлює й приносить правильні паростки нашої боротьби. І саме з крові й землі збудується нова Велика Українська Держава, яка гряде і буде.

Сьогодні гине Російська Імперія, це її агонія. Вже зараз для них починаються “сюрпризи”, бо наші люди вже діють в тилу у ворога. Нехай ворог боїться, бо починається те, що він найбільше боявся. Ми вже там, ми вже в Москві, ми вже в Пітері. Ми йдемо по ваші душі! Тікайте, тут вам не раді. Слава Україні!” – резюмує Андрій Левус.

ДОВІДКОВО:

Інформаційно-мобілізаційний центр Рух опору “Вільна Україна” є наступником Руху опору капітуляції.

Мета – відновлення територіальної цілісності і зміцнення суверенітету України.

Ключові завдання:

Знищення на території України загарбницьких військ Росії та її союзників. Побудова України як національної держави з пріоритетним розвитком сектору оборони. Набуття Україною членства в НАТО і ЄС.



Рух Опору “Вільна Україна” є мережею, до якої входять громадяни України, українці з інших країн, організації та спілки. Ми прагнемо об’єднати в Україні та за кордоном усіх, хто поділяє наші мету і завдання.

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