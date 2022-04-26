У Придністров’ї знову заявляють про вибухи та пошкоджені антени радіотелецентру

Фото:"МВС ПМР"

В окупованому Придністров’ї (територія Молдови на лівому березі Дністра) сталися вибухи на радіотелецентрі в селищі Маяк Григоріопольського району.

Про це вранці у вівторок, 26 квітня, сповіщають місцеві ЗМІ.

Так зване “МВС ПМР” повідомило про пошкодження двох антен внаслідок двох вибухів, що сталися вранці. Перший вибух прогримів о 6:40, другий – о 7:05.

Зазначається, що з ладу виведено дві найпотужніші антени, які ретранслювали радіо РФ.

Також було опубліковано фото та відео наслідків.

Це вже другий ексцес у так званій “ПМР” за два дні – після гранатометного обстрілу в Тирасполі 25 квітня.

В Україні вважають ці події російськими провокаціями, що готують підґрунтя для наступу російської армії на одеському напрямку і спроби пробити “сухопутний коридор” до Придністров’я.

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