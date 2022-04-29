Уже 23 тисячі “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нові дані щодо статистики втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 29 квітня.

За добу підтверджено зокрема знищення 200 військовослужбовців противника, 16 танків, 29 бронемашин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 склали:

особового складу – ліквідовано близько 23 000 (+200),

танків ‒ 986 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 2 418 (+29),

артилерійських систем – 435 (+4),

РСЗВ – 151,

засобів ППО – 73 (+1),

літаків – 189 (+2),

гелікоптерів – 155,

автомобільної техніки – 1 695 (+7),

кораблів /катерів – 8,

цистерн із ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),

спеціальної техніки – 31,

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(В дужках – зміна порівняно з даними на ранок 28 квітня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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