За добу ЗСУ знищили десять повітряних цілей ворога

За добу 29 квітня ППО Збройних сил України уразила десять повітряних цілей противника.
Про це в ніч на суботу, 30 квітня, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Один штурмовик Су-25 та одразу дев’ять безпілотників “Орлан-10” окупантів 29 квітня знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил, використовуючи при цьому різні засоби ураження, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва”, – розповіли в КПС.
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