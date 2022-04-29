Прямо в люк: 92-га бригада показала відео унікально точного скидання ВОГа з БПЛА

Пресслужба 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка оприлюднила відеосюжет, що зафіксував скидання осколкових гранат ВОГ-17 із безпілотного літального апарата у скупчення російських окупантів.

Як передає “Новинарня“, відео викладене на ФБ-сторінці чугуївської бригади вдень у п’ятницю, 29 квітня.

Сюжет складається із двох частин.

У першій – показано, як допрацьований постріл ВОГа падає з коптера і вибухає поруч із групою російських піхотинців край дороги. Як можна побачити, внаслідок цього поранення різного ступеня важкості отримали троє рашистів. Двоє з них могли пересуватися, а один лишився сидіти неподалік від місця вибуху. Його товариші тікали, кинувши тяжкого “трьохсотого”.

Друге скидання виявилося не просто влучнішим, а унікально точним.

На початку цього епізоду троє “орків” поспішають сісти в легкове авто до водія – імовірно, щоб врятуватися від обстрілу. Двоє росіян встигають заскочити в легковик, третій – ні. Його це врятувало. Адже саме в час, коли двоє росіян сіли в авто, оператор українського дрона скидає постріл ВОГ-17, ця граната залітає точно у відкритий люк ВАЗа й вибухає всередині автівки.

Машина деякий час після вибуху ще рухається, однак втрачає керованість і з’їжджає на узбіччя. Результат – два окупанти валяються на землі з важкими ураженнями, ще один – переходить у категорію “хороших росіян” всередині авто.

Камера на коптері фіксує та збільшує зображення уражених окупантів.

Очевидно, події відбуваються в Харківській області, де виконує завдання 92 омбр.

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