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Росіяни обстріляли Сумську область ракетами з гелікоптера, – ДПСУ. ВІДЕО

29/04/2022 16:43

Нова провокація росіян на кордоні в Сумській області – цього разу українську територію обстріляли не з гранатометів чи мінометів, а з гелікоптера, ракетами.

Про це вдень у п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба ДПСУ.

“Російський вертоліт обстріляв українську територію некерованими ракетами”, – розповіли прикордонники.

“Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка», що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території. Захисники України під час обстрілу не постраждали”, – зазначили в ДПСУ.

Як інформувала “Новинарня“, раніше 29 квітня прикордонники ДПСУ зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, випущених через кордон з боку російського села Городище.
Попереднього разу – 27 квітня – росіяни випустили через кордон понад пів сотні мін по Есманській громаді в Сумській області. 25 квітня війська РФ обстрілювали одразу кілька ділянок поруч із кордоном на Сумщині.
28 квітня двічі потрапила під обстріл територія поряд із прикордонним пунктом “Сеньківка” на Чернігівщині.
Перед тим росіяни вкотре після відступу били по території Чернігівщини.

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Україна

Росіяни обстріляли Сумську область ракетами з гелікоптера, – ДПСУ. ВІДЕО

Нова провокація росіян на кордоні в Сумській області – цього разу українську територію обстріляли не з гранатометів чи мінометів, а з гелікоптера, ракетами. Про це вдень у п’ятницю, 29...

Війна з Росією

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