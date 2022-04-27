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Росіяни випустили через кордон по Сумщині понад пів сотні мін

27/04/2022 23:32

Російські війська влаштували черговий провокаційний обстріл із мінометів через кордон. Цього разу обстріляли Есманську громаду на Сумщині.

Про це ввечері в середу, 27 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад пів сотні прильотів за останні пів години. Втрати уточнюються”, – написав голова області в телеграмі.

У Держприкордонслужбі підтвердили інформацію щодо провокаційних обстрілів.

“Із території Росії ворог випустив півсотні мін по Сумщині. Близько 22-ї години 27 квітня прикордонники зафіксували мінометний обстріл української території з боку російського села Троєбортне. Близько 50 мін розірвалися на околиці одного з сіл у Шосткинському районі Сумської області”, – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, попереднього разу 25 квітня росіяни обстріляли одразу кілька ділянок поруч із кордоном у Сумській області, а перед тим 23 квітня вчетверте після відступу били по території Чернігівщини.

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Україна

Росіяни випустили через кордон по Сумщині понад пів сотні мін

Російські війська влаштували черговий провокаційний обстріл із мінометів через кордон. Цього разу обстріляли Есманську громаду на Сумщині. Про це ввечері в середу, 27 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький....

Війна з Росією

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