Росіяни випустили через кордон по Сумщині понад пів сотні мін

Російські війська влаштували черговий провокаційний обстріл із мінометів через кордон. Цього разу обстріляли Есманську громаду на Сумщині.

Про це ввечері в середу, 27 квітня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад пів сотні прильотів за останні пів години. Втрати уточнюються”, – написав голова області в телеграмі.

У Держприкордонслужбі підтвердили інформацію щодо провокаційних обстрілів.

“Із території Росії ворог випустив півсотні мін по Сумщині. Близько 22-ї години 27 квітня прикордонники зафіксували мінометний обстріл української території з боку російського села Троєбортне. Близько 50 мін розірвалися на околиці одного з сіл у Шосткинському районі Сумської області”, – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, попереднього разу 25 квітня росіяни обстріляли одразу кілька ділянок поруч із кордоном у Сумській області, а перед тим 23 квітня вчетверте після відступу били по території Чернігівщини.



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