Росіяни через кордон вчинили обстріли по трьох ділянках на Сумщині

Одразу кілька ділянок поруч із кордоном у Сумській області обстріляли росіяни в понеділок, 25 квітня.

Про вечірні інциденти повідомляє пресслужба Державної прикордонслужби України.

“З боку російського селища Тьоткіно з важкого озброєння гатили в напрямку українського села Рівне, що в Конотопському районі Сумської області. Зафіксовано 15 прильотів. Згодом неподалік від цього ж села лунали постріли зі стрілецької зброї.

Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине і Нова Слобода Конотопського району.

Також спільний з бійцями ЗСУ наряд прикордонників чув сім пострілів, найімовірніше з міномета, біля села Гирине Сумського району”, – повідомили в ДПСУ.

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