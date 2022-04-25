Росіяни через кордон вчинили обстріли по трьох ділянках на Сумщині

Одразу кілька ділянок поруч із кордоном у Сумській області обстріляли росіяни в понеділок, 25 квітня.
Про вечірні інциденти повідомляє пресслужба Державної прикордонслужби України.
“З боку російського селища Тьоткіно з важкого озброєння гатили в напрямку українського села Рівне, що в Конотопському районі Сумської області. Зафіксовано 15 прильотів. Згодом неподалік від цього ж села лунали постріли зі стрілецької зброї.
Ще два прильоти з важкого озброєння прогриміли між селами Бунякине і Нова Слобода Конотопського району.
Також спільний з бійцями ЗСУ наряд прикордонників чув сім пострілів, найімовірніше з міномета, біля села Гирине Сумського району”, – повідомили в ДПСУ.
Читайте також:
Росіяни вчетверте після відступу обстріляли територію Чернігівщини
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!