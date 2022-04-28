Окупанти вдруге за день обстріляли Чернігівщину

Загарбники із території Російської Федерації обстріляли населений пункт Семенівської ОТГ Чернігівської області.
Про це ввечері в четвер, 28 квітня, інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.
“Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ.
Міни були випущені з боку російського села Ломаковка”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше 28 квітня рашисти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску “Сеньківка” на Чернігівщині. Внаслідок обстрілів військовослужбовці ДПСУ не постраждали.
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