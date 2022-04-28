Окупанти вдруге за день обстріляли Чернігівщину

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Загарбники із території Російської Федерації обстріляли населений пункт Семенівської ОТГ Чернігівської області.

Про це ввечері в четвер, 28 квітня, інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

“Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ.

Міни були випущені з боку російського села Ломаковка”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше 28 квітня рашисти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску “Сеньківка” на Чернігівщині. Внаслідок обстрілів військовослужбовці ДПСУ не постраждали.

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