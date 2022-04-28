Росіяни обстріляли українську територію біля пункту пропуску “Сеньківка” на Чернігівщині

Російські окупанти знову обстріляли українську територію біля пункту пропуску “Сеньківка” у Чернігівській області.
Про це вдень у четвер, 28 квітня, інформує пресслужба ДПСУ.
“Прикордонники Чернігівського загону зафіксували 15 пострілів з автоматичного гранатомета в районі українського пункту пропуску “Сеньківка””, – йдеться у повідомленні.
Українські військовослужбовці внаслідок обстрілу не постраждали.
Прикордонники нагадали, що з 28 лютого закриті усі пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.
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