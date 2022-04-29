Росіяни випустили 30 мін по Шосткинському району Сумщини

Прикордонники ДПСУ зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, випущених через кордон по українській території з боку російського села Городище.

Про подію, що сталася на Сумщині, вранці 29 квітня повідомила пресслужба ДПСУ.

“В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл”, – зазначила пресслужба прикордонників.

Як інформувала “Новинарня“, попереднього разу 27 квітня росіяни випустили через кордон понад пів сотні мін по Есманській громаді в Сумській області. 25 квітня війська РФ обстрілювали одразу кілька ділянок поруч із кордоном на Сумщині.

28 квітня двічі потрапила під обстріл територія поряд із прикордонним пунктом “Сеньківка” на Чернігівщині.

Перед тим росіяни котре після відступу били по території Чернігівщини.