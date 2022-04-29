ОБСЄ припиняє роботу моніторингової місії в Україні

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральна секретарка організації Гельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ найближчим часом згорне роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Про це в четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба ОБСЄ.

Це рішення стало наслідком відсутності консенсусу на Постійній раді ОБСЄ 31 березня 2022 року щодо продовження мандату місії.

“Це нелегке рішення. Ми розглянули всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями для досягнення поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишала нам іншого вибору, крім як вжити заходів для закриття Місії. Місія відіграла вирішальну роль у наданні об’єктивної інформації на місцях, сприянні припиненню вогню та роботі над послабленням наслідків конфлікту для цивільного населення. Робота членів СММ заслуговує нашої високої оцінки та вдячності”, – сказав Рау.

Він запевнив, що ОБСЄ буде продовжувати свою діяльність в Україні відповідно до наявних зобов’язань ОБСЄ.

“Польське головування продовжить співпрацювати з державами-учасницями, щоб вивчити альтернативи щодо майбутньої ролі ОБСЄ в Україні”, – додав він.

Генсек організації Шмід додала, що місія відігравала життєво важливу роль впродовж 8 років, надаючи об’єктивну інформацію про події на місцях та сприяючи діалогу сторін.

“ОБСЄ негайно розпочне оперативні, адміністративні та фінансові кроки для максимально відповідального та економічно ефективного закриття Місії, при цьому безпека членів місії по всій Україні залишатиметься пріоритетом”, – сказала Шмід.

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