ОБСЄ не вважає Білорусь учасницею війни проти України

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ОБСЄ не вважає Республіку Білорусь учасницею війни в Україні, хоча визнає, що Російська Федерація використовує її територію для ведення війни.

Про це ввечері в середу, 13 квітня, інформує “Європейська правда” з посиланням на доповідь організації щодо війни в Україні.

“Хоча Білорусь дозволяє Росії використовувати свою територію для атак проти України, місія вважає, що станом на 1 квітня вона не є стороною міжнародного збройного конфлікту, оскільки безпосередньо не скоює насильницьких чи інших дій, які були би прямою участю у бойових діях особами, пов’язаними з Білоруссю.

Так само, країни-члени НАТО не є сторонами міжнародного збройного конфлікту на підставі того факту, що вони постачають зброю чи діляться даними розвідки.

Водночас, і Білорусь, і члени НАТО поділяють підвищену відповідальність за те, щоб “забезпечити повагу” міжнародного гуманітарного права сторонами, які вони підтримують”, – йдеться у документі.

Щодо ОРДЛО у ньому зазначають, що псевдореспубліки перебувають під повним контролем Росії, відтак саме Москва відповідальна за їхні дії, і на них у тому числі поширюється вимога дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Автори звіту додають, що це залишається незмінним і за умови, якби їх розглядали як незалежні держави – якими їх офіційно вважає Росія.

Як відомо, в міжнародному праві зазвичай не використовується термін “війна”, а натомість вживається його синонім “міжнародний збройний конфлікт”. Так само його зазвичай вживають міжнародні організації.

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