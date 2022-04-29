СБУ затримала російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС

В Миколаївській області співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які входили до угруповання, що намагалося захопити Південноукраїнську АЕС.

Про це пресцентр СБУ повідомив у п’ятницю, 29 квітня.

Зазначається, що вони ховалися в покинутих будівлях поблизу міста Вознесенська.

“Встановлено, що вони входили до складу ворожого угруповання, яке брало участь у спробах захоплення Південноукраїнської АЕС. У складі мінометних розрахунків окупанти здійснювали обстріли регіону, у тому числі місць компактного проживання мирних мешканців”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, СБУ виявила поблизу Миколаєва ворожий схрон з протитанковим озброєнням. Тайник облаштували учасники російської ДРГ, які планували вчинення диверсій на території обласного центру.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили протитанковий ракетний комплекс “Корнет” та гранатомети російського виробництва.

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