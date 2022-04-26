СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по заводах “Укроборонпрому” – це працівники самих заводів

Головний офіс ДК Укроборонпром у Києві. Фото: Новинарня

Служба безпеки України затримала провідного інженера одного з заводів держконцерну “Укроборонпром” за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства до РФ.

За інформацією пресслужби “Укроборонпрому”, співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу.

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводах “УОП” – після повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства держконцерну. Колишній співробітник заводу надавав координати для завдання російською армією ракетних ударів по заводу, а також коригував вогонь після ударів.

“Укроборонпром” в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи щодо підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора”, – повідомив заступник гендиректора з безпеки “Укроборонпрому” Роман Забарчук.

Читайте також:

“Укроборонпром” почав ремонт трофейної техніки із “залишками органіки”