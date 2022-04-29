В Новоайдарі на Луганщині знайшли вбитим колаборанта Павла Шароградського

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У тимчасово окупованому смт Новоайдар у Луганській області знайшли вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського. Він зник 25 квітня. Згодом був виявлений мертвим із пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Павло Шароградський до початку російського вторгнення був “професійним громадським діячем”. Певний час працював директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр «Спорт для всіх» та засновником ГО «Новоайдарська січ». Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як добре забезпечену людину”, – йдеться в повідомленні.

Після окупації Новоайдару запропонував загарбникам свої “послуги” – надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

У ГУР зазначають, що Шароградський 25 квітня був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у “нараді” з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.

“Щодо Павла Шаргородського порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події”, – додала пресслужба розвідки.

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