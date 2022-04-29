Ворог 10 разів обстріляв міста Луганщини, тривають бої за Оріхове

Ілюстративне фото

У Луганській області під ворожим вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна, а також тривають бої за Оріхове.

Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. У Гірській громаді обстріли майже не припиняються.

У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд.

Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – гасили декілька годин.

“Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ”, – зазначив він.

У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли будівлю школи.

“Артилерійській удар по місту російська армія завдала зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу”, – повідомив Гайдай.

Читайте також:

Лисичанськ на Луганщині залишився без води до кінця війни