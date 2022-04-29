Ворог 10 разів обстріляв міста Луганщини, тривають бої за Оріхове

У Луганській області під ворожим вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна, а також тривають бої за Оріхове.
Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. У Гірській громаді обстріли майже не припиняються.
У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд.
“Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.
Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ”, – зазначив він.
У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли будівлю школи.
“Артилерійській удар по місту російська армія завдала зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу”, – повідомив Гайдай.
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