Home / Війна / Ворог 10 разів обстріляв міста Луганщини, тривають бої за Оріхове

Ворог 10 разів обстріляв міста Луганщини, тривають бої за Оріхове

29/04/2022 09:44

У Луганській області під ворожим вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна, а також тривають бої за Оріхове.

Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. У Гірській громаді обстріли майже не припиняються.

У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд.

Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – гасили декілька годин.

“Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ”, – зазначив він.

У Сєвєродонецьку росіяни обстріляли будівлю школи.

“Артилерійській удар по місту російська армія завдала зранку. Після влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Рятувальники встигли вчасно та ліквідували пожежу”, – повідомив Гайдай.

Читайте також:
Лисичанськ на Луганщині залишився без води до кінця війни

Унікальних переглядів: 6
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

МАГАТЕ: Російські ракети над українськими АЕС можуть спричинити ядерну аварію

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що російські ракети над атомними електростанціями в Україні можуть спричинити ядерну аварію. Про це він заявив у четвер, 28 квітня, на пресконференції у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse