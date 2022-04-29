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За час повномасштабної війни “Азов” знищив у Маріуполі щонайменше 1157 окупантів та 49 танків

29/04/2022 15:00

Воїни полку НГУ “Азов” опублікували хроніку бойових дій у Маріуполі та свої досягнення у боротьбі з російськими окупантами.

За даними “азовців”, від початку повномасштабного наступу ворога полком “Азов” було вбито, за підтвердженими даними, щонайменше 1157 осіб живої сили противника (ще 840 осіб – за непідтвердженими даними).

Санітарні втрати – поранені з боку росіян – 520 осіб, які підтверджені (ще 3150 – за непідтвердженими даними).

Такі цифри пресслужба полку оприлюднила у п’ятницю, 29 квітня.

Втрати техніки противника:

  • танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
  • БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
  • БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
  • БМД – 5 знищено
  • катер “Раптор” – 1 знищено
  • літак Су-25 – 1 пошкоджено
  • ББМ “Тайфун” – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • ББМ “Тигр” – 3 знищено, 2 пошкоджено
  • ББМ “Рись” – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • вантажна автотехніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Окрім цього, було знищена та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

“Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною”, – зазначили в “Азові”.

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