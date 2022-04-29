За час повномасштабної війни “Азов” знищив у Маріуполі щонайменше 1157 окупантів та 49 танків

Воїни полку НГУ “Азов” опублікували хроніку бойових дій у Маріуполі та свої досягнення у боротьбі з російськими окупантами.
За даними “азовців”, від початку повномасштабного наступу ворога полком “Азов” було вбито, за підтвердженими даними, щонайменше 1157 осіб живої сили противника (ще 840 осіб – за непідтвердженими даними).
Санітарні втрати – поранені з боку росіян – 520 осіб, які підтверджені (ще 3150 – за непідтвердженими даними).
Такі цифри пресслужба полку оприлюднила у п’ятницю, 29 квітня.
Втрати техніки противника:
Окрім цього, було знищена та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.
“Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною”, – зазначили в “Азові”.
Читайте також:
“Азов” озвучив втрати РФ у Маріполі в грошовому еквіваленті
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!