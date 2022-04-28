“Азов” озвучив втрати РФ у Маріполі в грошовому еквіваленті

Ілюстративне фото

У полку “Азов” озвучили втрати РФ у Маріполі в грошовому еквіваленті – йдеться про сотні мільйонів доларів.

Про це у своєму новому зверненні у четвер, 28 квітня, розповів заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар з позивним “Калина”.

“Ми перерахували приблизну кількість в грошовому еквіваленті, які орда потратила не на будівництво дитячих садків, лікарень чи університетів, а витратила на ведення війни в Маріуполі. Це еколосальні цифри. Збагнути логіку війни проти України нормальній людині неможливо”, – каже офіцер.

З його слів, лише на цей день підбита та знищена ворожа техніка коштувала ворогу 162 млн доларів. БК і літаковильоти – це ще 288 млн доларів.

“За поранених та вбитих в Маріуполі влада на Росії мала б виплатити 661 мільйон. А загалом – це 1 111 200 180 доларів. Без врахування харчування, палива, медеваку тощо. Ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, 273 дитячих садки, 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки чи 82 аптеки. І це тількти Маріуполь. Я не кажу про Україну в цілому”, – каже Паламар.

Далі він перейшов на російську, звернувшись до громадян РФ.

“Не вірите нашій статистиці? Запитайте в своєї офіційної влади, скільки загинуло на крейсері “Москва”. І повірте, що скоро на унітазі, украденому з Маріуполя, будуть користуватися туалетним папером з каменя. І божевільні будуть продовжувати дивитися ще одну передачу Соловйова. Росія забрала гроші у своїх, зруйнувала майбутнє своїх громадян, послала на смерть своїх солдат. Щоби принести руйнування в Україну? Заради чого?”, – запитує “Калина”.

“Ми ніколи не змрожемо зрозуміти їхніх дій, бо ми інші. Ми не руйнуємо, ми все життя будуємо та розвиваємо. Сьогодні ми діємо, чинимо опір, лікуємо, рятуємо, надіємось, вмираємо. Ми закликаємо до дій – арміє, воюйте! Воюйте так, щоб окупант не знав пощади. Політики, покажіть на що ви здатні. Громадяни України, стріляйте! Беруть ножі і ріжте! Паліть, труїть, винищуйте мерзоту. Донецькі та луганські партизани, ви – молодці. Чим більше ви будете знищувати російського військового майна, БК та техніки – тим менше жертв мобілізованих загине в цій війні”, – резюмував Святослав Паламар.

Читайте також:

“Артилерія працює проти нас вже 64 роки, бо Маріуполь – це день за рік”: “Азов” виступив із новим зверненням. ВІДЕО