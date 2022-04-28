“Артилерія працює проти нас вже 64 роки, бо Маріуполь – це день за рік”: “Азов” виступив із новим зверненням. ВІДЕО

Святослав Паламар

За минулу ніч росіяни скинули на Маріуполь “колосальну кількість” фосфорних бомб, завдали 50 авіаударів, атакували ракетами та з артилерії.

Про це у своєму новому зверненні у четвер, 28 квітня, розповів заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар з позивним “Калина”.

“Хто може відповісти, чому ми сам на сам проти авіації та кораблів, проти артилерії, яка працює, не зупиняючись, вже 64 роки. Саме так, я не зробив помилку, бо Маріуполь – це день за рік. У мене є питання, хто дав той час Москві, щоби приховати злочини в Маріуполі – злочини, масштаби яких боїться увесь світ усвідомити. Хто дав орді можливість завозити проплачених прогандистів у місто, в якому ще недавно було чутно щасливий сміх маленьких українців?”, – запитує офіцер.

“Нас завжди питають “як ви?”, “чи все нормально?”, а у відповідь чуєте “тримаємось”, “виконуємо наказ, нам важко”. Солдати з щастям та мужністю виконують наказ та воюють, тримають оборону. Для всіх військових слова і дія – це одне і те саме, тому нам важко усвідомити, що обіцяють – і не діють. Не діють в той час, як воїн помирає від отриманих поранень на полі бою, помирає повільно, помирає під авіаційними ударами в шпиталі. герой. Це наш з вами герой. І ми не в змозі йому допомогти. Я повинен набрати номер матері та сказати: “ні, він не мучився, він помер швидко”, – говорить “Калина”.

“Я не кажу, що нам не допомагали, не критикую, не шукаю винних. Я дякую суспільству за підтримку. Без вас про нас, мабуть, не говорили б. Ми знаємо – чим довше гарнізон стоїть, тим ситуація на фронті легша. Тим більше ресурсів ворог витрачає в цьому місті. За цей час армія отримає необхідну кількість озброєння для адекватної відповіді російській орді. Ми розуміємо, та чуємо: “Тримайтесь”. Лише одне питання: скільки ще?”, – запитує офіцер.

Також Святослав Паламар попросив світ рішучості.

“Без жодних зволікань, без сумнівів сказати чесно, що ця війна – не про територію. Це геноцид, знищення народу, який прийняв на себе весь удар. І, дякувати богу. ми вистоїмо заради майбутнього наших дітей, заради майбутнього ваших дітей. Ми показали на що ми здатні і віримо в перемогу. Я впевнений, що ви зробили все можливе, щоби солдати гарнізону “Маріуполь” побачили своїх рідних, вилікувались від ран та поховали своїх братів по зброї. Щоб діти з підвалів Азовсталі бавилися з батьками на території, де кожну мить не сипляться снаряди”, – каже “Калина”.

Він також закликав українське військово-політичне керівництво до рішучих дій щодо деблокади чи евакуації всіх тих, “хто 64 роки надіється і вірить в Батьківщину”.

“Сьогодні я скажу не “Маріуполь – це Україна”, а “Україна – це Маріуполь””, – резюмував офіцер.

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