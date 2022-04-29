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Зенітний ракетний комплекс С-300 від партнерів уже виконує завдання на південному напрямку

29/04/2022 17:08

Зенітний ракетний комплекс С-300, отриманий нашою державою від країн-партнерів, уже виконує бойові завдання на південному напрямку.

Про це у п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Зенітні ракетні війська повітряного командування “Південь” отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів, який значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об’єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль – 10 метрів чи 27 км.

“Є початок – буде продовження”, – наголосили в КПС ЗСУ.

Як інформувала “Новинарня“, 8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про безоплатне надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

Умова надання

Питання передачі Україні повноцінних засобів протиповітряної оборони активізувалось наприкінці березня.

Словаччина погодилася надати Україні одну систему ППО С-300 радянського зразка для захисту від російських авіаударів. Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити власний повітряний простір.

Подібну схему підтримки України в небі у війні з РФ, але щодо літаків, пропонувала Варшава: США надають Польщі свої винищувачі F-16, поляки натомість віддають Україні радянські МіГ-29. Однак Вашингтон не пристав на такий план.

20 березня стало відомо, що в Словаччину прибувають підрозділи з країн НАТО для розгортання системи ППО Patriot американського виробництва – двох переданих із Німеччини та однієї з Нідерландів.

26 березня глава уряду Словаччини Едуард Гегер повідомив, що Patriot уже розташована на авіабазі Сляч і захищає центральну частину країни.

У словацької армії на озброєнні перебувала лише одна батарея С-300.

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