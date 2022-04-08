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Словаччина надала Україні систему ППО С-300

08/04/2022 14:59

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

Про це глава уряду повідомив у твіттері вдень у п’ятницю, 8 квітня.

“Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас також. Наш обов’язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати без уваги втрати  людських життів під час агресії Росії”, – написав Гегер.

Також у мережі вже з’явилось відео з перекиданнями залізницею ЗРК С-300 до України. Час та місце події не повідомляють.

Словацький прем’єр заявив, що безкоштовне передання С-300 ЗСУ не означає, що його країна стала частиною цієї війни.

Гегер зазначив, що це “відповідальне рішення, яким Словацька Республіка як країна, яка виступає за мир, свободу та захист прав людини, надає допомогу у вигляді суто оборонної системи Україні та її ні в чому не винним громадянам, вважаючи, що ця система допоможе врятувати якнайбільше ні в чому не винних українців”.

Умова надання

Як інформувала “Новинарня“, питання передачі Україні повноцінних засобів протиповітряної оборони активізувалось наприкінці минулого місяця.

20 березня стало відомо, що в Словаччину прибувають підрозділи з країн НАТО для розгортання системи ППО Patriot американського виробництва – двох переданих із Німеччини та однієї з Нідерландів.

26 березня глава уряду Едуард Гегер повідомив, що Patriot уже розташована на авіабазі Сляч і захищає центральну частину країни.

Для України ця новина була важлива тим, що Словаччина погодилася надати Україні одну систему ППО С-300 радянського зразка для захисту від російських авіаударів. Умовою Братислави було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Подібну схему підтримки України в небі у війні з РФ, але щодо літаків, пропонувала Варшава: США надають Польщі свої винищувачі F-16, поляки натомість віддають Україні радянські МіГ-29. Однак Вашингтон не пристав на такий план.

У словацької армії на озброєнні перебувала лише одна батарея С-300 з ракетами, які забезпечують ураження цілей на відстані до 75 км.

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