ЗСУ вдруге за тиждень вдарили по угрупованню ворога на острові Зміїний

Українські військові на півдні вдруге завдали удару по пункту управління росіян на окупованому острові Зміїний у Чорному морі.

Про це ввечері в суботу, 30 квітня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.

Зазначається, що черговою атакою по ворожих об’єктах на острові Зміїний розбито три зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням.

За даними ОК, на Херсонщині бійці ЗСУ артилерійським вогнем знищили також ворожу станцію радіоелектронної боротьби “Реппелент-1”.

“Додатково світ став чистішим на 42 Рашисти”, – підрахували військові ЗСУ на Південному напрямку.

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