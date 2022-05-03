ЗСУ показали, як “Байрактари” знову відвідали російські позиції на Зміїному. ВІДЕО

Українські ударні безпілотники “Байрактар” завдали нові удари по російських позиціях на острові Зміїний.
Про це ввечері в вівторок, 3 травня, інформує пресслужба Оперативного командування “Південь”.
На відео видно знищення складу з боєприпасами, які починають вибухати. Також було завдано удар по командному пункту.
“БАНДЕРолі від “Байрактарів”: адресна доставка”, – йдеться в повідомленні.
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