ЗСУ за дві доби ліквідували ворожі БПЛА загальною вартістю близько $2 млн, – Залужний

Збройні сили України за дві доби знищили майже 20 ворожих безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько 2 млн доларів.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У вівторок, 3 травня, він опублікував у своєму Facebook світлини знищеної техніки російських окупантів.
“Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ. На фото – вражені російські #БПЛА Орлан та Тахіон на Східному напрямку і ZALA на Північному”, – написав Залужний.
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