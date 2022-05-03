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За минулу добу ЗСУ уразили сім російських “Орланів” та один “Форпост”

03/05/2022 09:17

За минулу добу, 2 травня, Збройні сили України уразили сім “Орланів” та один “Форпост”.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 3 травня.

“За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА “Орлан-10” та один БпЛА “Форпост”, – йдеться в повідомленні.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника, додали в ГШ.

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