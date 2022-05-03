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Росія доставила з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП, – Генштаб

03/05/2022 08:55

За кілька днів у місті Богучар Воронезької області загарбники зняли зі зберігання і перекинули в Україну 17 танків і 60 БМП-1.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у вівторок, 3 травня.

“Противник вживає заходів щодо поповнення значних втрат техніки в підрозділах збройних сил Російської Федерації, що ведуть бойові дії на території України. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області у період з 27 квітня по 02 травня 2022 року було знято зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправлено на тимчасово зайняті російськими військами українські території”, – йдеться в повідомленні.

Деталі: На ВолинськомуПоліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли міста Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку противник здійснював активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують  зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Продовжував обстріли підрозділів українських військ вздовж лінії зіткнення.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено сім БпЛА “Орлан-10” та один БпЛА “Форпост”.

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