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В ОК “Південь” розповіли деталі знищення двох російських “рапторів”

02/05/2022 12:30

В оперативному командуванні “Південь” розповіли подробиці знищення двох російських катерів типу “Раптор” – ворожі борти намагалися вести розвідку в районі гирла річки Дунай.

Про це пресслужба ОК розповіла в понеділок, 2 травня.

“Під укриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу “Раптор” намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю. Відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара “Байрактара”, – йдеться в повідомленні.

“Влучними ударами два “Раптори” відправлено у підводне корабельне угруповання до крейсера “Москва”, – іронічно додали в ОК.

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