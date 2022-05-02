В ОК “Південь” розповіли деталі знищення двох російських “рапторів”

В оперативному командуванні “Південь” розповіли подробиці знищення двох російських катерів типу “Раптор” – ворожі борти намагалися вести розвідку в районі гирла річки Дунай.
Про це пресслужба ОК розповіла в понеділок, 2 травня.
“Під укриттям темряви ворожі десантно-штурмові катери типу “Раптор” намагалися розвідати обстановку в районі гирла Дунаю. Відчувши небезпеку, ворожі катери ретирувалися у бік Зміїного, але і там їх наздогнала кара “Байрактара”, – йдеться в повідомленні.
“Влучними ударами два “Раптори” відправлено у підводне корабельне угруповання до крейсера “Москва”, – іронічно додали в ОК.
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