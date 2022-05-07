Home / Війна / ОК “Південь” показало нові удари “байрактарів” по Зміїному: знищено десантний катер “Серна”

ОК “Південь” показало нові удари “байрактарів” по Зміїному: знищено десантний катер “Серна”

07/05/2022 12:52

Оперативне командування “Південь” показало роботу українських безпілотників “Байрактар” ТВ2 по плавзасобах та техніці російських окупантів на острові Зміїний.

Відео оприлюднили в суботу, 7 травня.

“Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення “Ласкаво просимо до пекла!”, вражає. Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків. Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд за кількістю й масштабами! Острів Зміїний був одним зі знакових об’єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога”, – ідеться в текстівці.

ОСІНТ-розслідувачі роблять висновок, що на початку відео показано ураження десантного катера росіян проєкту 11770 “Серна”.
Такий катер здатний нести один основний танк або два БМП/БТР, або до 45 тонн вантажу, або 92 людини.

За припущеннями, на катері був зенітний ракетний комплекс “Тор”.

Нагадаємо, із 27 квітня ударні БПЛА “Байрактар” уже три чи більше разів завдавали ураження силам росіян на острові Зміїний та поруч із ним. Зокрема, знищили два російські катери.

Читайте також:
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ще одного російського корабля

Удари ЗСУ по позиціях окупантів на Зміїному значно ускладнили їм розвідку в північно-східній акваторії Чорного моря, – Риженко

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ООН закликає розблокувати порти України, щоб запобігти глобальному голоду

Всесвітня продовольча програма ООН закликає розблокувати Одеський порт та інші заблоковані російським флотом чорноморські порти України, щоб запобігти загрозі глобального голоду. Про це повідомляє CNN. Як зазначають в організації, Україна є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse