ОК “Південь” показало нові удари “байрактарів” по Зміїному: знищено десантний катер “Серна”

Оперативне командування “Південь” показало роботу українських безпілотників “Байрактар” ТВ2 по плавзасобах та техніці російських окупантів на острові Зміїний.

Відео оприлюднили в суботу, 7 травня.

“Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення “Ласкаво просимо до пекла!”, вражає. Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків. Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд за кількістю й масштабами! Острів Зміїний був одним зі знакових об’єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності і розбиття найнаполегливіших зусиль ворога”, – ідеться в текстівці.

ОСІНТ-розслідувачі роблять висновок, що на початку відео показано ураження десантного катера росіян проєкту 11770 “Серна”.

Такий катер здатний нести один основний танк або два БМП/БТР, або до 45 тонн вантажу, або 92 людини.

За припущеннями, на катері був зенітний ракетний комплекс “Тор”.

Нагадаємо, із 27 квітня ударні БПЛА “Байрактар” уже три чи більше разів завдавали ураження силам росіян на острові Зміїний та поруч із ним. Зокрема, знищили два російські катери.

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