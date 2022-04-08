HeyHeyRiseUp: легендарні Pink Floyd записали перший за 28 років сингл, щоб підтримати Україну

Легендарний британський рок-гурт Pink Floyd випустив сингл Hey Hey Rise Up із кліпом на підтримку України в її визвольній війні. На це рокерів надихнуло відео соліста гурту “Бумбокс” Андрія Хливнюка, в якому той співає “Ой, у лузі червона калина” на Софійській площі в Києві.

Це перша композиція знаменитого колективу за останні 28 років. 76-річний лідер гурту Девід Гілмор зібрав музикантів, щоб підтримати українців, які героїчно захищають країну від російських загарбників.

Після уривку зі співом Хливнюка учасники Pink Floyd доповнюють українську мелодію інструментальною музикою у стилі гурту.

Трек можна прослухати на музичних платформах Spotify, Apple Music та Deezer, а також на офіційному YouTube-каналі Pink Floyd.

Кліп на пісню створив режисер Метт Вайткросс.

Всі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу українцям.

Про майбутню співпрацю стало відомо після того, як Хливнюку, який отримав поранення під час служби в теробороні Києва, зателефонував Девід Гілмор. У легендарного рокера є невістка родом з України, відповідно, його онуки також мають українське коріння.

“Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав”, – заявив Гілмор.

Гурт засудив російське вторгнення Україну та заборонив свою музику в Росії й Білорусі.

Про нову пісню лідер Pink Floyd висловився так: “Я сподіваюся, що вона отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти та підтримати моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні та тим самим заявити, що більша частина світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вторгатися у незалежну демократичну країну, якою є Україна”.

Назва пісні Hey Hey Rise Up натхненна рядками зі стрілецької пісні – “А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо”.

На обкладинці синглу зображено соняшник — національну квітку України. Автор роботи — кубинський художник Йосан Леон.

Назва рок-гурт подана в синьо-жовтих кольорах українського прапора.

“Обкладинка синглу є прямим посиланням до жінки, яку бачили в усьому світі, яка роздавала насіння соняшнику російським солдатам, аби ті мали їх у кишенях, і коли помруть, з їхніх тіл виросли соняхи”, – свідчить інформація в описі кліпу.

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