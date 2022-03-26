Лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк отримав поранення

Фото з інстаграму Андрія Хливнюка

Лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк, який нині служить у теробороні Києва, що допомагає патрульній поліції, отримав поранення.

Фото з ураженням обличчя він оприлюднив у своєму інстаграмі, повідомивши, що потрапив під мінометний обстріл.

Проте бойового духу артист не втратив і навіть пожартував про “щасливий 300”.

Нагадаємо, Хливнюк записався в столичну тероборону ще від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше Хливнюк він звертався до російських загарбників із закликом кидати зброю та рятувати свої життя.

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