Лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк отримав поранення

Лідер гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк, який нині служить у теробороні Києва, що допомагає патрульній поліції, отримав поранення.
Фото з ураженням обличчя він оприлюднив у своєму інстаграмі, повідомивши, що потрапив під мінометний обстріл.
Проте бойового духу артист не втратив і навіть пожартував про “щасливий 300”.
Нагадаємо, Хливнюк записався в столичну тероборону ще від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше Хливнюк він звертався до російських загарбників із закликом кидати зброю та рятувати свої життя.
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