Сашко Положинський підписав контракт на службу в теробороні ЗСУ

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Співак і шоумен Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в територіальній обороні Збройних сил України.
Про це він повідомив у вівторок, 15 лютого, у фейсбуці.
“Це мало статися днів на десять раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий”, – розповів Положинський.
У коментарях до допису колишній соліст гурту “Тартак” зазначив, що йдеться про контракт на службу в теробороні.
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