Тополя та інші: президент затвердив Раду з молодіжних питань

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя

Президент України затвердив персональний склад Ради з молодіжних питань та положення про неї.

Відповідний указ глави держави оприлюднено в понеділок, 17 січня.

У положенні передбачено, що Рада з молодіжних питань є консультативно-дорадчим органом при президентові України.

Її основними завданнями Ради названі: напрацювання та внесення пропозицій щодо удосконалення механізмів залучення молоді до безпосередньої участі у громадському житті, прийняття рішень на всіх етапах формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань місцевого значення, розвитку спроможних інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю; сприяння координації зусиль та забезпечення взаємодії між органами влади й суб’єктами молодіжної роботи, у тому числі для ефективної реалізації Національної молодіжної стратегії до 2030 року; удосконалення законодавства у сфері молодіжної політики; участь у підготовці проєктів послань президента України до народу, щорічних і позачергових послань президента з питань, що стосуються молоді; сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів для молоді.

Рада утворюється у складі двох співголів, їхніх заступників та інших членів ради, які беруть участь у роботі цього органу на громадських засадах.

Склад

Ради з молодіжних питань

ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Ради

САНЧЕНКО Олександр Володимирович — народний депутат України, голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголова Ради (за згодою)

ТОПОЛЯ Тарас Володимирович — співзасновник благодійної організації «Благодійний фонд «Вільні-ЮА», молодіжний посол UNICEF в Україні, громадський діяч, волонтер, заступник співголови Ради (за згодою) (лідер музичного гурту “Антитіла” – “Н” )

) ЯРЕМА Олександр Йосипович — Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник співголови Ради

БЕВЗ Олександр Олександрович — експерт з питань регулювання фінансового сектору, засновник громадської організації «Спільнота випускників юридичного факультету» (за згодою)

БОРЗОВА Ірина Наумівна — народний депутат України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (за згодою)

ВАСИЛИК Віталій Валентинович — заступник Міністра юстиції України

ГАНЖА Денис Олегович — засновник Платформи публічної дипломатії, молодіжний делегат України до ООН у 2021 — 2022 роках (за згодою)

ГРЕЧЕНЮК Олександр — президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (за згодою)

ДЕМЧЕНКО Валерій Андрійович — директор державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» (за згодою)

ЗАРІВНА Дарія Олександрівна — радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом)

ЗОЛОТАР Степан Андрійович — директор Директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

ІВАНОВ Дмитро Валерійович — заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації

КОБИСЯ Микола Володимирович — радник голови Вінницької обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики (за згодою)

КОЛЯДЕНКО Ірина Володимирівна — секретар громадської організації «Федерація вільної боротьби міста Ірпінь» (за згодою)

МАЛЯР Станіслав Анатолійович — голова громадської організації «Країна гідних людей» (за згодою)

МАТЮХІН Георгій Вікторович — голова громадської організації «Центр вуличних культур», радник Міністра молоді та спорту України (за згодою)

ОСТАПЧУК Андрій Володимирович — керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Янг бізнес клаб» (за згодою)

ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна — заступник Міністра молоді та спорту України

РАШКОВАН Софія Владиславівна — засновник громадської організації «Молодіжна громадська організація «Проактивні українські школярі» (за згодою)

РЄЗНІК Олег Миколайович — секретар Сумської міської ради (за згодою)

СЛАВІНСЬКА-РІЦНЕР Ірина Олексіївна — засновник та керівник платформи «Донор UA», керівник громадської організації «Всеукраїнська асоціація донорів України» (за згодою)

СТЕПАНЕЦЬ Юрій Леонідович — депутат Миколаївської міської ради (за згодою)

ТАШЕВА Таміла Равілівна — заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України.

Читайте також:

Зеленський створив раду з молодіжних питань