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Тополя та інші: президент затвердив Раду з молодіжних питань

17/01/2022 16:22

Президент України затвердив персональний склад Ради з молодіжних питань та положення про неї.

Відповідний указ глави держави оприлюднено в понеділок, 17 січня.

У положенні передбачено, що Рада з молодіжних питань є консультативно-дорадчим органом при президентові України.

Її основними завданнями Ради названі: напрацювання та внесення пропозицій щодо удосконалення механізмів залучення молоді до безпосередньої участі у громадському житті, прийняття рішень на всіх етапах формування та реалізації молодіжної політики, вирішення питань місцевого значення, розвитку спроможних інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю; сприяння координації зусиль та забезпечення взаємодії між органами влади й суб’єктами молодіжної роботи, у тому числі для ефективної реалізації Національної молодіжної стратегії до 2030 року; удосконалення законодавства у сфері молодіжної політики; участь у підготовці проєктів послань президента України до народу, щорічних і позачергових послань президента з питань, що стосуються молоді; сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів для молоді.

Рада утворюється у складі двох співголів, їхніх заступників та інших членів ради, які беруть участь у роботі цього органу на громадських засадах.

Склад
Ради з молодіжних питань

  • ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Заступник Керівника Офісу Президента України, співголова Ради
  • САНЧЕНКО Олександр Володимирович — народний депутат України, голова підкомітету з питань музичної індустрії Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, співголова Ради (за згодою)
  • ТОПОЛЯ Тарас Володимирович — співзасновник благодійної організації «Благодійний фонд «Вільні-ЮА», молодіжний посол UNICEF в Україні, громадський діяч, волонтер, заступник співголови Ради (за згодою) (лідер музичного гурту “Антитіла” – “Н”)
  • ЯРЕМА Олександр Йосипович — Державний секретар Кабінету Міністрів України, заступник співголови Ради
  • БЕВЗ Олександр Олександрович — експерт з питань регулювання фінансового сектору, засновник громадської організації «Спільнота випускників юридичного факультету» (за згодою)
  • БОРЗОВА Ірина Наумівна — народний депутат України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (за згодою)
  • ВАСИЛИК Віталій Валентинович — заступник Міністра юстиції України
  • ГАНЖА Денис Олегович — засновник Платформи публічної дипломатії, молодіжний делегат України до ООН у 2021 — 2022 роках (за згодою)
  • ГРЕЧЕНЮК Олександр — президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (за згодою)
  • ДЕМЧЕНКО Валерій Андрійович — директор державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» (за згодою)
  • ЗАРІВНА Дарія Олександрівна — радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом)
  • ЗОЛОТАР Степан Андрійович — директор Директорату розбудови миру Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
  • ІВАНОВ Дмитро Валерійович — заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації
  • КОБИСЯ Микола Володимирович — радник голови Вінницької обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики (за згодою)
  • КОЛЯДЕНКО Ірина Володимирівна — секретар громадської організації «Федерація вільної боротьби міста Ірпінь» (за згодою)
  • МАЛЯР Станіслав Анатолійович — голова громадської організації «Країна гідних людей» (за згодою)
  • МАТЮХІН Георгій Вікторович — голова громадської організації «Центр вуличних культур», радник Міністра молоді та спорту України (за згодою)
  • ОСТАПЧУК Андрій Володимирович — керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Янг бізнес клаб» (за згодою)
  • ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна — заступник Міністра молоді та спорту України
  • РАШКОВАН Софія Владиславівна — засновник громадської організації «Молодіжна громадська організація «Проактивні українські школярі» (за згодою)
  • РЄЗНІК Олег Миколайович — секретар Сумської міської ради (за згодою)
  • СЛАВІНСЬКА-РІЦНЕР Ірина Олексіївна — засновник та керівник платформи «Донор UA», керівник громадської організації «Всеукраїнська асоціація донорів України» (за згодою)
  • СТЕПАНЕЦЬ Юрій Леонідович — депутат Миколаївської міської ради (за згодою)
  • ТАШЕВА Таміла Равілівна — заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим
  • ФЕДОРОВ Михайло Альбертович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України.

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